Lei da nacionalidade e residência. Alterações nada resolvem e é uma reforma desumana

Paulo Muacho, do Livre, explica que estas medidas não vão no sentido de resolver qualquer problema e visam apenas criar um labirinto burocrático e dificultar a vida das pessoas.O deputado diz que o partido se irá opor a todas as propostas e admite que algumas delas podem mesmo ser inconstitucionais.

Também a deputada única do Bloco de Esquerda fala numa reforma desumana, hipócrita e oportunista, e acusa Governo de ceder ao discurso da extrema-direita.