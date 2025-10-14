Lei da Nacionalidade. Nova proposta deixa cair efeitos retroativos

A proposta do Executivo, escreve esta terça-feira o jornal Público, mantém a perda de nacionalidade para quem comete crimes considerados muito graves. Apesar de este ser outro tema que divide constitucionalistas.



Continua a ser obrigatório o exame de português e de conhecimento dos princípios constitucionais do Estado de direito. E o prazo para obtenção de nacionalidade começa a contar só a partir da data em que é atribuída a residência legal.



Os recuos e insistências inscritos no documento são o resultado de pareceres críticos quanto à primeira versão da Lei da Nacionalidade (chumbada pelo Tribunal Constitucional em agosto).



A nova proposta de lei vai ser discutida na quarta-feira, na especialidade, em sede de Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias.