País
Lei da Nacionalidade. Proposta sem aprovação garantida em votação final
A Lei da Nacionalidade passou na especialidade. Mas a votação final é uma incógnita, com o PS a anunciar que vota contra e o Chega sem dizer se vai votar favoravelmente.
Sem o PS, a AD inclinou-se para a direita e incluiu, a meio da reunião, uma alínea que limita a nacionalidade a quem tenha capacidade para assegurar a subsistência.
Mas o chega não diz se a aproximação é suficiente para votar a favor.
O Parlamento concordou em aumentar a residência mínima no país de cinco para sete anos para a atribuição da nacionalidade a cidadãos da CPLP e a dez anos para os restantes.
A votação em plenário está marcada para a próxima terça-feira. Está outra vez tudo em aberto.