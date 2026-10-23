Lei das rendas. Qual a melhor para combater a atual crise da habitação?

O Governo afirma que se nada mudar na atual lei, os senhorios continuam a não ter liberdade sobre o seu imóvel, o que dificulta, afirmam, a colocação de casas no mercado.





Com a lei em vigor quando uma casa volta a ser arrendada a majoração do valor da renda pode no máximo subir 2 por cento. Uma condicionante ao olhar do atual Governo.





Já na questão da entrada num novo arrendamento agora pode ser pedido duas rendas antecipadas ou uma caução equivalente, a nova lei quer aumentar para três e eliminar o limite máximo da caução.





Estes são apenas alguns exemplos que a jornalista Sara Araújo de Almeida dá a conhecer.









