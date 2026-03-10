Lei laboral: Governo está disponível para prosseguir com as negociações





O Governo e os Parceiros Sociais vão voltar à mesa das negociações para discutir a lei laboral. A decisão foi tomada depois do alerta do novo Presidente da República. António José Seguro lembrou que "o país precisa de um acordo equilibrado em matéria de legislação laboral e das informações que recolhi, nada está fechado e por isso o meu apelo, renovo-o aqui, é que os representantes dos trabalhadores, os representantes dos empresários e o Governo voltem rapidamente a sentar-se para encontrarem uma solução que passe por um acordo equilibrado entre as partes".





A RTP apurou que as negociações vão avançar novamente. O presidente da Confederação Empresarial de Portugal (CIP), o presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP) e o secretário-geral adjunto da UGT já tinham manifestado abertura para negociar.





Até ao momento ainda não foi convocada nenhuma reunião formal e ainda se desconhecem os pormenores sobre o que vai acontecer nos próximos dias.





Esta noite o líder da UGT, Mário Mourão vai estar na RTP às 22h.







