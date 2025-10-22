País
Lei laboral. Negociar sem mexer em traves mestras e sem demoras
Lusa
As leis laborais podem e devem ser discutidas, mas com uma condição: "não abdicar das traves mestras do projeto". Foi o que referiu esta quarta-feira a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, durante a conferência sobre a reforma da lei do trabalho, organizada pelo jornal Eco.
As principais alterações do Governo à lei laboral são a extensão da duração dos contratos a prazo, o regresso do banco de horas individual, o fim do travão à contratação externa após despedimentos, a revisão das licenças parentais e o reforço dos serviços mínimos obrigatórios em caso de greve.