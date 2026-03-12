Lei Laboral. Silva Peneda defende o envolvimento direto de Luís Montenegro nas negociações

Ouvido pela Antena 1, Silva Peneda - que também presidiu ao Conselho Económico e Social - sublinha que a falta de avanços entre patrões e sindicatos indica que é necessária a intervenção direta de Luís Montenegro.Na leitura de Silva Peneda, cabe agora ao chefe do Executivo fazer tudo para resolver o impasse.O encontro da próxima segunda-feira foi agendado pela ministra do Trabalho, Maria do Rosário Palma Ramalho.A CGTP vai ser a ausente desta reunião com os parceiros sociais.Silva Peneda deixa ainda uma recomendação aos vários intervenientes para que haja cautela e prudência nas declarações públicas sobre o que se passa dentro de portas.Diz o antigo presidente do Conselho Económico e Social que palavras a mais, perante os holofotes, podem prejudicar o andamento das negociações.A posição de Silva Peneda, antigo ministro social-democrata, num momento de impasse na Concertação Social, quando o Governo de Luís Montenegro tenta avançar com a reforma do Código do Trabalho.