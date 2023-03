Lei obriga atual presidente do Constitucional a ficar no cargo até substituição

Entrevistado ontem à noite na RTP3, João Pedro Caupers explicou que a lei que o obriga a sair do tribunal ao fim de nove anos - prazo que terminou dia 6 de março - também só permite que abandone as funções quando for substituído, tal como na Administração Pública e na governação.Dos 13 juízes do Tribunal Constitucional, três já viram o mandato expirar, mas mantêm-se em funções. Os restantes dez, eleitos pela Assembleia da República, não chegam a acordo para as substituições.João Pedro Caupers esclarece que, se os três juízes saíssem ao mesmo tempo, o Tribunal Constitucional deixava de funcionar.