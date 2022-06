Leiria. Hospital não está a receber doentes graves na urgência por falta de recursos

Para tentar remediar a situação, a administração decidiu suspender as consultas de medicina interna para que esses médicos possam reforçar as urgências. A ordem dos médicos fala numa situação incomportável que dificulta o atendimento nas urgências e fecha a via verde AVC, como explica o presidente da secção regional do centro, Carlos Córtes.