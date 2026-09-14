Leitão Amaro defende "esforço de transformação" na Lusa e na RTP





Nicolau Santos afirma que existem pressões de varias ordens e lembra que a Iniciativa Liberal e o Chega defendem a privatização da RTP.





Lembrou também que quer os socialistas quer os social-democratas ainda não disseram claramente que tipo de contas de serviço público pretendem para o país.





Leitão Amaro participou esta segunda-feira numa conferência organizada pela UGT “Work Voice Summit”, sob o mote “O serviço público de media no centro da democracia”, e afirmou recusar aumentar a Contribuição Áudio Visual, defendendo a redução de custos e a captação de novas fontes de financiamento.Também presente nesta conferência esteve o presidente da Rádio e Televisão de Portugal, que considera que o serviço público de media está sobre pressão em toda a Europa e Portugal não é exceção.O responsável pela rádio e televisão pública fez as contas e explicou que, se a contribuição audiovisual tivesse sido atualizada à taxa de inflação, entrariam nos cofres da empresa uma centena de milhões de euros.A Contribuição Áudio Visual não é atualizada há dez anos.