"Ler o mundo através dos Direitos Humanos" na Escola Básica do Castelo

Foto: Antena 1

Fazer pensar, refletir, exprimir emoções. Tudo isto é possível na oficina "Ler o mundo através dos Direitos Humanos". Um espaço semanal que reúne, à volta de um mapa-mundo, os alunos do 4.º ano da Escola Básica do Castelo, em Lisboa. Aqui são discutidos os "temas dos crescidos", mas com o olhar das crianças. O que é a liberdade, como definir o ser humano, o que fazer perante atos racistas ou em caso de bullying. Os mais novos aprendem e conhecem bem os direitos humanos. Reportagem de Paula Véran