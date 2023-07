Lesados do BES aguardam arguidos junto ao Tribunal Central de Instrução Criminal

Uma concentração que acontece no dia em que Ricardo Salgado entre os outros 24 arguidos, do caso Universo Espírito Santo, ficam a saber se vão a julgamento num dos maiores processos da justiça portuguesa: o processo que investigou o colapso do banco.À chegada ao tribunal os advogados de Ricardo Salgado foram abordados pelos manifestantes.Francisco Proença de Carvalho é um dos advogados que representa o antigo banqueiro.Em declarações aos jornalistas insistiu que Ricardo Salgado não tem condições para ir a julgamento, uma vez que sofre de Alzheimer e não se pode defender.A defesa de Ricardo Salgado tem insistido na realização de uma perícia, um argumento que não foi aceite pelo tribunal.Ricardo Salgado está acusado de mais de 60 crimes, entre eles, corrupção passiva e branqueamento, mas vai estar ausente nesta audição.A leitura da decisão decorre no Tribunal Central de Instrução Criminal.