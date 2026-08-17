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Lesões para a vida. Sociedade de Patologia da Coluna alerta contra mergulhos mal calculados
A Sociedade Portuguesa de Patologia da Coluna Vertebral alerta para os riscos dos mergulhos. Um salto mal pensado pode trazer lesões para toda a vida.
Ricardo Rodrigues Rinto, da direção da Sociedade Portuguesa de Patologia da Coluna Vertebral, indicou na RTP Antena 1 que é no verão que existem mais casos e os sintomas demoram pouco a serem sentidos.A última estimativa da sociedade apontava para que cerca de 100 portugueses, por ano, sofressem lesões na coluna vertebral associadas a acidentes de mergulho. Ricardo Rodrigues Rinto frisou ainda que tem observado casos de jovens adultos que saltam de pontos altos e com isso sofrem lesões.