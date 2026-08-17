Lesões para a vida. Sociedade de Patologia da Coluna alerta contra mergulhos mal calculados

Ricardo Rodrigues Rinto, da direção da Sociedade Portuguesa de Patologia da Coluna Vertebral, indicou na RTP Antena 1 que é no verão que existem mais casos e os sintomas demoram pouco a serem sentidos.Ricardo Rodrigues Rinto frisou ainda que tem observado casos de jovens adultos que saltam de pontos altos e com isso sofrem lesões.