Levantadas as restrições ao licenciamento de novos furos de água

"Estamos em condições de levantar as restrições ao licenciamento de captações de água subterrâneas que vigoraram nos últimos anos devido à situação de seca", adiantou Luís Montenegro, no final da reunião do Conselho de Ministros, que se realizou na Ovibeja, em Beja.

O levantamento das restrições que estavam vigor teve em conta a situação hídrica que o país apresenta atualmente, devido à recuperação que a precipitação proporcionou.

A medida agora anunciada vai abranger, em particular no Alentejo, o sistema aquífero de Moura-Ficalho, assim como os sistemas localizados no Algarve de Querença-Silves e de Almádena-Odiáxere, adiantou.

"Esta evolução favorável não deve, contudo, desviar-nos de proceder a uma gestão rigorosa, equilibrada, cuidada e eficiente dos recursos hídricos, na linha do que é a filosofia da estratégia "Água que Une", alertou Luís Montenegro.

Em fevereiro, o presidente da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) adiantou à Lusa que o sul do país tem água armazenada que dá para "dois a três anos", com todas as barragens "literalmente cheias".

"Não tenho dúvidas de que em dois a três anos, do ponto de vista da quantidade da água, estamos completamente descansados. Temos as barragens literalmente cheias", disse José Pimenta Machado.

Salientou ainda que o país passou por uma "situação verdadeiramente excecional", com chuvas persistentes que afetaram "de Bragança a Faro" na sequência das tempestades que afetaram o país no início do ano.