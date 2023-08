Libertação de inimputáveis. "Uma medida necessária"

O fim do prolongamento automático do internamento de detidos considerados inimputáveis é "uma medida necessária" para evitar que estes passem anos e anos atrás das grades, considerou em entrevista à RTP3 a psiquiatra Ana Cabral.

A lei que vai levar à libertação de 46 inimputáveis até domingo não apanhou desprevenidos os serviços, acrescenta a psiquiatra, para quem o maior problema é "a falta de de estruturas sociais a jusante", a qual explica a necessidade de manter estes indivíduos sob detenção por "não terem para onde ir", assim como a ausência de "programas" de auxílio à reinserção social.



Ana Cabral reconheceu que existem sempre fatores de risco para a sociedade quando estes indivíduos são reintegrados, quando à doença mental se associa um quadro de alcoolismo ou de consumo de substâncias além da doença mental. Mas o maior problema é "quando estes doentes estão descompensados", o que implica que necessitem de ser seguidos, referiu.



No 360, a especialista considera, sob esse aspeto, a atual lei "muito útil" por possibilitar o tratamento "mesmo que estes doentes não reconheçam a sua doença e que estão em tratamento", o qual passa a ser "involuntário" em vez de "compulsivo", o qual que acarretava a privação de liberdade.



Algo que pode ser feito por "qualquer internamento de agudos", sublinhou ainda a psiquiatra, em serviços de psiquiatria hospitalares de todo o país.



É necessário determinar se, "no momento em que cometeu o crime, o indivíduo estava ou não capaz de avaliar a situação, e se estava capaz de se determinar de acordo com a avaliação".



Inimputável é assim alguém que, "fruto de uma patologia psiquiátrica, comete um determinado crime que, se não fosse a doença, não teria cometido", acrescenta a psiquiatra.

