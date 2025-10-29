País
Libertados suspeitos de ligações a lancha que matou militar da GNR
Foram libertados os dois homens detidos pela GNR e que eram suspeitos de terem ligações à lancha de tráfico de droga que matou um militar da Guarda Nacional Republicana e feriu outros três no Guadiana.
A informação foi confirmada por fonte da Polícia Judiciária à Antena 1. A mesma fonte indica que as diligências prosseguem no terreno para tentar localizar os autores do crime.
Um militar da GNR morreu e três ficaram feridos na segunda-feira à noite.
A embarcação em que seguiam foi abalroada por uma lancha de alta velocidade detetada no rio Guadiana, em Alcoutim.
Após o embate, a lancha foi encontrada a arder a duas milhas (quase quatro quilómetros) do local do embate. Os ocupantes fugiram e ainda não foram capturados.
Os dois suspeitos agora libertados foram detidos na tarde de terça-feira, na ponte internacional que atravessa o Rio Guadiana.Os dois homens, de nacionalidade espanhola, estavam referenciados por tráfico de droga.
De acordo com as informações divulgadas pela GNR, na viatura em que circulavam foram encontradas grandes quantidades de dinheiro.
Os dois homens foram libertados "por não existirem evidências de estarem envolvidos" no abalroamento da embarcação da GNR, adianta fonte da PJ à Lusa.
