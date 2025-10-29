Libertados suspeitos de ligações a lancha que matou militar da GNR





Os dois suspeitos agora libertados foram detidos na tarde de terça-feira, na ponte internacional que atravessa o Rio Guadiana. Os dois homens, de nacionalidade espanhola, estavam referenciados por tráfico de droga.



De acordo com as informações divulgadas pela GNR, na viatura em que circulavam foram encontradas grandes quantidades de dinheiro.





Os dois homens foram libertados "por não existirem evidências de estarem envolvidos" no abalroamento da embarcação da GNR, adianta fonte da PJ à Lusa.



Um militar da GNR morreu e três ficaram feridos na segunda-feira à noite.



A embarcação em que seguiam foi abalroada por uma lancha de alta velocidade detetada no rio Guadiana, em Alcoutim.



Após o embate, a lancha foi encontrada a arder a duas milhas (quase quatro quilómetros) do local do embate. Os ocupantes fugiram e ainda não foram capturados.





A informação foi. A mesma fonte indica que aspara tentar localizar os autores do crime.