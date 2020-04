Licenças atribuídas a Nadadores Salvadores prolongadas até outubro

Já a pensar neste problema, o porta-voz da Marinha e da Autoridade Marítima Nacional, comandante Fernando Pereira da Fonseca, explica que as licenças dos nadadores salvadores já foram prolongadas até outubro. Justamente para que esse problema não se coloque.

Para a Marinha, não será então por falta de licenças que deixará de haver nadadores salvadores suficientes nas praias este ano.

Assim, pode ler-se no comunicado exposto na página eletrónica da Autoridade Maritima Nacional : "Considerou-se que, em observância ao princípio já estabelecido pelo Governo em matéria de prorrogação de determinados documentos, a solução mais adequada à presente situação passa por se considerar prorrogada automaticamente a validade da certificação dos NS que já a perderam este ano, ou que a perderão até ao dia 15 de outubro p.f. (data normal do encerramento da época balnear), sem a necessidade de realização do EEAT de recertificação , atendendo à impossibilidade física deste ser realizado"."Esta situação estará em vigor até ao dia 15 de outubro de 2020, ou até que seja divulgada informação em contrário pelo ISN, se assim for considerado adequado em função dos desenvolvimentos que o estado de emergência ou a evolução da pandemia venha a ter nos próximos meses".