Líder da IL diz que não se pode deixar as pessoas à sua sorte

"Em termos de resposta falhou mesmo muita coisa e acho que é importante que se tenha a noção de que não se pode deixar as pessoas completamente à sua sorte. O Estado nestas matérias é essencial e não pode falhar, mas infelizmente tem falhado", destacou.

Em declarações à agência Lusa, à entrada para a reunião do Conselho Nacional, que decorre ao longo do dia em Coimbra, Mariana Leitão afirmou que já não é a primeira vez que o Governo falha em situações deste género, demorando a reagir e a coordenar-se.

"Ora, o país não é um simulacro e o Governo não é um centro de estágios. Tem de haver, obviamente, planos de contingência, formas de atuar quando estas situações acontecem e isso tem de estar previsto", acrescentou.

No seu entender, é revoltante perceber que a mensagem que passam é de que é preciso tirar lições.

"Não podemos, a cada calamidade e a cada catástrofe, estar a tirar ilações. Já houve situações no nosso país que exigiam resposta por parte da Proteção Civil, dos bombeiros, uma ação coordenada das forças de segurança, de militares, etc, e isto tem de estar previsto", avisou.

Segundo a líder da IL, o país tem de estar preparado para lidar com situações que não se controlam, mas em que se controla a forma como se reage.

"Quem é que está a comandar as operações? Quem é que está a garantir que há auxílio às pessoas? Sabemos que os presidentes de Câmara têm feito um trabalho extraordinário, mas os presidentes de Câmara também não conseguem fazer tudo, não têm meios para fazer tudo, e é aí que entra o Estado Central, que entra o Governo", evidenciou.

Para além da resposta tardia, Mariana Leitão diz ainda que o Governo respondeu de forma confusa e "muito desarticulada".

"Ontem [sexta-feira] apareceram lá os ministros todos, mas a fazerem o quê, o que é que está a ser preparado, o que é que está a ser planeado, como é que estão a correr as operações no terreno e quando é que vamos ter as coisas resolvidas? Quando é que vai ser restabelecida a eletricidade, a água, as telecomunicações, não há qualquer previsão de nada e isso é grave", indicou.

A presidente da IL apontou ainda o dedo ao facto de a ministra da Administração Interna ter estado "completamente desaparecida", quando tem uma responsabilidade acrescida de comunicação para com as populações.

"Cada vez que há uma situação com esta gravidade, é ela que deve dar a cara e, de facto, do ponto de vista comunicacional falhou redondamente", alegou.

Mariana Leitão aludiu ainda "a mais um episódio caricato", agora com o ministro da Defesa, Nuno Melo.

"Deslocou-se a um local onde estavam militares a operar e em que, pelos vistos, estiveram lá só para a fotografia e a seguir desmobilizaram completamente. Portanto, é preciso perceber também qual é o nível de envolvimento das nossas Forças Armadas, o que é que estão a fazer, se estão de facto a auxiliar", questionou.