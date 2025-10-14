Líder da JS apoia Seguro e elogia "forma de estar que faz falta"

"Vivemos tempos difíceis. Tempos em que a política, hoje, é feita de uma polarização artificial, de frases rápidas e certezas instantâneas. Mas o país precisa do oposto. Precisamos de alguém que como mais alto magistrado da nação ouça, agregue e seja um garante de estabilidade. É por isso que apoio António José Seguro à Presidência da República", pode ler-se numa nota assinada pela secretária-geral da Juventude Socialista (JS), enviada à Lusa.

Segundo Sofia Pereira, esta "não é apenas uma escolha política, é uma escolha de caráter" e de "cultura democrática".

A líder da JS, que manifesta este apoio a título pessoal, considera que "António José Seguro representa uma forma de estar que faz falta".

"Escuta antes de decidir. Constrói pontes em vez de muros. Valoriza a diferença em vez de a temer. Num tempo em que a agressividade parece substituir a coragem, neste contexto político e no contexto destas eleições presidenciais, António José Seguro é a escolha óbvia para todos os progressistas", elogia.

Enquanto líder da JS, Sofia Pereira manifesta orgulho em apoiar quem "passou pela mesma casa política, com grande trabalho político em defesa da juventude nacional".

"Vejo em António José Seguro alguém que compreende o país, que respeita as instituições e que mobiliza o melhor da comunidade nacional, com decência, trabalho e empatia", enaltece.

No domingo, em Penafiel, vai reunir-se a Comissão Nacional do PS para decidir o apoio a um candidato presidencial, tendo ainda na agenda a análise dos resultados eleitorais das autárquicas de domingo passado.