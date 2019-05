Líder da Juve Leo em prisão preventiva e acusado de 58 crimes

Nuno Mendes, conhecido por Mustafá é suspeito de estar envolvido no ataque à Academia de Alcochete, em maio do ano passado.



Os juízes desembargadores consideraram que existem sérios perigos de Mustafá continuar a atividade criminosa, perturbar o inquérito, a ordem e a tranquilidade pública, e de fugir.



Perante esses riscos, os juízes deferiram o recurso da Procuradora do Ministério Público.



O Líder da Juve Leo é acusado de 58 crimes incluindo terrorismo, sequestro e tráfico de droga.



O advogado diz que Nuno Mendes está tranquilo e considera a prisão preventiva injusta.