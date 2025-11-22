País
Líder dos Diabos Vermelhos encontrado morto com um tiro na cabeça
O chefe da claque do Benfica foi encontrado morto com um tiro na cabeça. O Sport Lisboa e Benfica já reagiu em comunicado, lamentando "o falecimento de uma figura incontornável do universo benfiquista".
O chefe da claque do Benfica Diabos Vermelhos foi encontrado morto com um tiro na cabeça. Sérgio Caetano encontrava-se dentro de uma viatura estacionada perto do Estádio da Luz, em Lisboa.
Em comunicado, o Benfica já veio lamentar a morte do líder da claque benfiquista: "O Sport Lisboa e Benfica lamenta profundamente o falecimento de Sérgio Caetano, figura incontornável do universo benfiquista e líder dos Diabos Vermelhos".
"A sua dedicação inabalável ao Clube fica como uma marca indelével na história do apoio ao Benfica", acrescenta o clube da Luz, enviando condolências "à família de Sérgio Caetano, aos seus amigos e aos Diabos Vermelhos".