Líder dos Super Dragões detido em operação da PSP no Porto

(em atualização)







A casa de Fernando Madureira foi um dos locais alvo de buscas esta quarta-feira de manhã. Em causa estão os incidentes na assembleia-geral do clube e as ameaças a André Villas-Boas, candidato à presidência do FC Porto.



As autoridades suspeitam da prática dos crimes de ofensas corporais, danos, coação e ameaças, que levaram o Ministério Público a instaurar um inquérito.





A PSP está ainda a efetuar buscas em casa de outros elementos dos apoiantes portistas Super Dragões, tendo sido detidas mais de dez pessoas.