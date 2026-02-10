Lídia Jorge. "O mais tocante nos últimos dias foi a solidariedade das pessoas e a resistência"





Esta manhã no Ponto Central, da Antena 1, a escritora Lídia Jorge sublinhou o "momento de sobressalto" que se vive no mundo, não deixando de apontar para Portugal, a braços com os efeitos de várias tempestades. Mas houve uma, a Kristin, que assolou a região Centro.





Defendendo uma "solidariedade transversal nas sociedades", foca nos portugueses para assinalar que "o nosso país está reagindo de alguma forma, de uma forma positiva".



"Acho que o que foi para mim mais tocante nestes últimos dias foi perceber a solidariedade das pessoas e a capacidade de resistência", afirmou Lídia Jorge.











(em atualização)