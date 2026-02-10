País
Lídia Jorge. "O mais tocante nos últimos dias foi a solidariedade das pessoas e a resistência"
No dia em que recebe o Prémio Pessoa 2025, a escritora mostrou-se sensibilizada com a solidariedade que se tem visto durante as tempestades que atingiram em especial o centro do país. Sem esquecer as profundas alterações que o mundo está a viver, pediu que as "pessoas honestas e boas se levantem", que "não tenham medo, falem".
"Acho que o que foi para mim mais tocante nestes últimos dias foi perceber a solidariedade das pessoas e a capacidade de resistência", afirmou Lídia Jorge.
Esta manhã no Ponto Central, da Antena 1, a escritora Lídia Jorge sublinhou o "momento de sobressalto" que se vive no mundo, não deixando de apontar para Portugal, a braços com os efeitos de várias tempestades. Mas houve uma, a Kristin, que assolou a região Centro.
Defendendo uma "solidariedade transversal nas sociedades", foca nos portugueses para assinalar que "o nosso país está reagindo de alguma forma, de uma forma positiva".
