Liga de Bombeiros foi a Belém dizer que tem proposta para entregar ao governo
Foto: Nuno Miguel Fernandes - RTP
O presidente da Liga de Bombeiros esteve ontem novamente no Palácio de Belém, para levar ao presidente informações e propostas capazes de reforçar as condições dos bombeiros voluntários.
O presidente da Liga dos Bombeiros diz que é preciso reorganizar todas as leis que regulam o sector e tem uma proposta para entregar ao governo.
Os bombeiros querem que seja "alterada a lei orgânica da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil", contemplando a criação de um "comando de bombeiros", bem como uma "carreira e um estatuto remuneratório para os bombeiros com contrato de trabalho nas associações voluntárias".
António Nunes sintetiza o que entende que correu mal nas últimas semanas.