Liga de Bombeiros foi a Belém dizer que tem proposta para entregar ao governo

António Nunes quer mais financiamento para as associações e propõe uma unidade de missão sobre a legislação do setor e participação nas comissões parlamentares sobre os fogos florestais.

O presidente da Liga dos Bombeiros diz que é preciso reorganizar todas as leis que regulam o sector e tem uma proposta para entregar ao governo.





Os bombeiros querem que seja "alterada a lei orgânica da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil", contemplando a criação de um "comando de bombeiros", bem como uma "carreira e um estatuto remuneratório para os bombeiros com contrato de trabalho nas associações voluntárias".



António Nunes sintetiza o que entende que correu mal nas últimas semanas.