Liga dos Bombeiros entrega carta a António Costa a exigir a demissão do presidente da AGIF

António Pedro Santos - Lusa

Em causa estão as declarações de Tiago Oliveira no Parlamento, que a Liga considera que levaram a uma "quebra irrecuperável de confiança".



O Presidente da Agência de Gestão integrada de Fogos Rurais referiu que as corporações de bombeiros recebem em função da área ardida, considerando o objetivo perverso.



E sublinhou também que há Municípios a gastar meio milhão de euros nos bombeiros, quando não gastam dinheiro a gerir a floresta.



A Liga exige um desmentido por parte do primeiro-ministro.