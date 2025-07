Liga dos Bombeiros suspende protesto contra INEM

Em comunicado hoje divulgado, a LBP afirmou que recebeu a garantia do INEM de que iria ser liquidado "rapidamente o pagamento dos 3,7 milhões de euros ainda em falta", após um primeiro acordo na quarta-feira.

Em declarações à Lusa, após a reunião, o presidente da LBP, António Nunes, disse que o INEM pagou esta semana 9,7 milhões de euros de dívidas do serviço de emergência pré-hospitalar, faltando apenas as garantias do pagamento destes 3,7 milhões em falta às associações.

"A LBP adverte que a situação vivida com a dívida de cerca de 15 milhões não pode voltar a repetir-se dado que as associações e corpos de bombeiros não têm capacidade de endividamento que suporte o transporte de doentes urgentes por conta do INEM no âmbito do Sistema Integrado de Emergência Médica", refere a organização hoje em comunicado.

O protesto que estava agendado previa que as associações "não executassem serviços com as ambulâncias afetas habitualmente aos PEM (ambulâncias amarelas do INEM, amarelas com traseira vermelha e respetivas ambulâncias de substituição)", mas com veículos próprios, o que implicaria mais despesa para o Estado.

"Neste momento, o Ministério da Saúde e o INEM estão a promover todas as diligências necessárias para que a liquidação se faça no mais curto espaço de tempo" e a LBP espera que "até ao final do mês" esse valor fique liquidado.

Os corpos de bombeiros, que fazem o transporte de cerca de 1,2 milhões de doentes por ano, por mobilização do INEM, são uma das entidades que integram o Sistema Integrado de Emergência Médica (SIEM), coordenado pelo instituto.