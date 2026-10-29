País
Liga Portuguesa Contra o Cancro. Mais de 20 mil voluntários voltam a recolher donativos
Começa esta quinta-feira o tradicional peditório anual da Liga Portuguesa Contra o Cancro. São mais de 20 mil os voluntários que vão recolher os donativos dos portugueses, de norte a sul do país.
Contributos fundamentais para ajudar doentes oncológicos, duplamente fragilizados, lembra o presidente da Liga, Vítor Veloso.
Além de enfrentarem a doença, os doentes com cancro têm também de fazer face, quase sempre, a uma perda de rendimento.
Mas, por agora, ainda nada há de concreto, conta Vítor Veloso.
Os voluntários vão estar em locais públicos, incluindo em áreas de comércio, igrejas e junto a cemitérios que vão apresentar, este domingo - Dia de Todos os Santos - grande movimento.
No peditório do ano passado, a Liga angariou mais de 2 milhões e 200 mil euros.
Uma verba que ajudou cerca de 25 mil doentes. Este ano, Vítor Veloso agradece, desde já, o gesto de quem puder contribuir.
Uma realidade pesada que a Liga quer alterar, razão pela qual apresentou um estudo, há duas semanas, para mostrar que o pagamento da baixa a 100 por cento teria um impacto líquido no Orçamento do Estado de cerca de 14 milhões de euros.
Os voluntários vão estar em locais públicos, incluindo em áreas de comércio, igrejas e junto a cemitérios que vão apresentar, este domingo - Dia de Todos os Santos - grande movimento.