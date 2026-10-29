Liga Portuguesa Contra o Cancro. Mais de 20 mil voluntários voltam a recolher donativos

Além de enfrentarem a doença, os doentes com cancro têm também de fazer face, quase sempre, a uma perda de rendimento.





Uma realidade pesada que a Liga quer alterar, razão pela qual apresentou um estudo, há duas semanas, para mostrar que o pagamento da baixa a 100 por cento teria um impacto líquido no Orçamento do Estado de cerca de 14 milhões de euros.





No peditório do ano passado, a Liga angariou mais de 2 milhões e 200 mil euros.





Contributos fundamentais para ajudar doentes oncológicos, duplamente fragilizados, lembra o presidente da Liga, Vítor Veloso.Mas, por agora, ainda nada há de concreto, conta Vítor Veloso.Os voluntários vão estar em locais públicos, incluindo em áreas de comércio, igrejas e junto a cemitérios que vão apresentar, este domingo - Dia de Todos os Santos - grande movimento.Uma verba que ajudou cerca de 25 mil doentes. Este ano, Vítor Veloso agradece, desde já, o gesto de quem puder contribuir.