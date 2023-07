Ligações fluviais entre Lisboa e o Barreiro sofrem paragens

Na página oficial da Internet, a empresa refere que, devido ao plenário dos trabalhadores, vão ser interrompidas as ligações entre as 12h55 e as 16h15 (Barreiro – Terreiro do Paço) e entre as 13h25 e as 16h40 (Terreiro do Paço – Barreiro).Segundo a Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (Fectrans), no plenário, que irá realizar-se entre as 13h55 e as 15h55, será discutida a atual fase do processo de negociação com a empresa e a posição a assumir pelas organizações sindicais.Os trabalhadores da Soflusa e da Transtejo (as duas empresas têm uma administração comum) têm realizado várias greves nos últimos meses, reivindicando a reposição do poder de compra e a melhoria geral das condições de trabalho.