Ligações fluviais no Tejo param esta tarde

De acordo com a informação disponível no "site" da Soflusa, as ligações entre Cacilhas e o Cais do Sodré estarão interrompidas entre as 14h05 (último barco) e as 17h35 (primeiro barco), enquanto entre o Cais do Sodré e Cacilhas a interrupção será entre as 14h20 e as 17h50.Na ligação Montijo-Cais do Sodré não haverá barcos entre as 13h30 e as 18h00 e entre o Cais do Sodré e o Montijo a interrupção irá acontecer entre as 14h00 e as 18h00.A ligação Seixal-Cais do Sodré não funcionará entre as 14h00 e as 17h50, enquanto no sentido inverso a interrupção será entre as 13h00 e as 17h55.A ligação Trafaria-Porto Brandão-Belém será afetada a partir das 12h00 e até às 18h00 e entre Belém-Porto Brandão-Trafaria das 12h30 às 18h30.