País
"Ligada às máquinas". ASPP diz que a polícia está em situação crítica
A Associação Sindical dos Profissionais da Policia alerta para as condições salariais das forças de segurança públicas. Afirma que os polícias vivem com as mesmas dificuldades do cidadão comum, com salários curtos que dificultam o acesso a casas cada vez mais caras.
Motivos que levam os polícias a protestar esta quinta-feira nas ruas de Lisboa.
À RTP Antena 1, o presidente da ASPP, Paulo Santos, relembra que um agente da PSP, tal como os militares da GNR, continuam à espera das promessas feitas pelo Governo, há dois anos, de melhores salários e progressão nas carreiras.
Paulo Santos diz mesmo que estes profissionais estão mesmo financeiramente “ligados às máquinas”.Relativamente às atuações recentes das polícias nas manifestações em Lisboa e no Porto, o presidente da ASPPP explica que “é penoso” para as forças da autoridade atuarem sobre os cidadãos, mas apenas “cumprem ordens que são emanadas superiormente”.
Paulo Santos sente que determinadas questões, como as reivindicações atuais da população que se manifesta na rua, deveriam ter “um cunho governativo e alguma sensibilidade, para não colocar o ónus dessas consequências nos ombros dos profissionais da PSP.” A concentração está marcada para as 17h30, no Largo de Camões, seguindo depois em direção à residência oficial do primeiro-ministro, em São Bento.
A iniciativa é promovida pela Associação Sindical dos Profissionais da Polícia e pela Associação dos Profissionais da Guarda.
Paulo Santos sente que determinadas questões, como as reivindicações atuais da população que se manifesta na rua, deveriam ter “um cunho governativo e alguma sensibilidade, para não colocar o ónus dessas consequências nos ombros dos profissionais da PSP.” A concentração está marcada para as 17h30, no Largo de Camões, seguindo depois em direção à residência oficial do primeiro-ministro, em São Bento.
A iniciativa é promovida pela Associação Sindical dos Profissionais da Polícia e pela Associação dos Profissionais da Guarda.