Limitações nas urgências do SNS por região

Limitações nas urgências por região:

+++ Região Norte +++

No norte do país, terão dificuldades de funcionamento a urgência médico-cirúrgica do Hospitalar de Chaves, nas especialidades de pediatria e ortopedia, com os doentes a serem enviados para Vila Real e Porto (Santo António). A Urgência Médico-Cirúrgica do Hospital de Mirandela irá referenciar, durante este período, para Bragança na especialidade de ortopedia.

Ainda na mesma região, o Hospital de Braga vai ter dificuldades de responder na urgência de cirurgia geral durante toda a semana (enviando para o Hospital São João, no Porto) e nos dias 27 e 30 na especialidade de Ginecologia/Obstetrícia (enviando para Famalicão, Viana do Castelo, Guimarães e S. João).

Em Viana do Castelo, o hospital local terá dificuldades em pediatria no dia 02 de dezembro, enviando os doentes para Braga, e nos dias 26 e 01 e 02 e dezembro os constrangimentos serão em Cirurgia Geral, Medicina Interna e na Via Verde AVC. Os doentes serão enviados para o São João e para Braga.

A Via Verde AVC em Guimarães estará condicionada nas noites de 28 e 29 de novembro e 02 de dezembro, com os doentes a serem referenciados para Braga.

O Centro Hospitalar do Médio Ave, em Vila Nova de Famalicão, irá ter condicionamentos de cirurgia geral (26 e 27 e na noite de dia 02 de dezembro), encaminhando para o São João, em Pediatria (dia 02, encaminha para Braga) e em Medicina Interna (dia 01, doentes referenciados para Braga).

No Hospital de Santa Maria Maior, em Barcelos, a cirurgia geral estará sempre condicionada (hospital de referência é o Porto - São João). Para Braga vão os utentes de pediatria, ortopedia e medicina interna durante alguns dias (e noites).

Na Unidade Local de Matosinhos estará condicionada a Cirurgia Geral, assim como em Povoa do Varzim/Vila do Conde, nalguns dias da semana. Os doentes serão enviados para o Porto (São João).

Em Penafiel, do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, haverá limitações em todo o período na cirurgia geral (utentes para Santo António, Porto) e pediatria nalguns dias da semana.

Na unidade hospitalar de Vila da Feira (Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga) estará condicionada a ortopedia no período noturno (doentes atendidos em Gaia/Espinho), assim como a pediatria (noites de 26, 01 e 02 de dezembro) e a ginecologia/obstetrícia (26 e 02 e noite de dia 01)

+++ Região Centro +++

Na região Centro, que tem 17 pontos na rede de urgência do SNS, as dificuldades verificam-se na Unidade Hospitalar de Viseu -- Serviço de Urgência Polivalente nas especialidades de cirurgia geral e ortopedia (noites) e na Unidade Hospitalar da Guarda (ginecologia/obstetrícia e ortopedia, nalguns dias, e na cirurgia geral, medicina interna e Via Verde AVC durante toda a semana).

Na Unidade Hospitalar de Aveiro as dificuldades ocorrem da ginecologia, pediatria e cirurgia geral, em diversos dias, com os doentes atendidos em Coimbra, e em Águeda será no Serviço de Urgência Básica. Já na Figueira da Foz serão as especialidades de cirurgia geral e ortopedia a terem limitações nalguns dias, com os doentes a terem de ser vistos em Coimbra.

Em Leiria haverá dificuldades nas especialidades de Ginecologia, Pediatria, Cirurgia Geral e na Via Verde Coronária nalguns dias (doentes atendidos em Coimbra) e no ACES Dão Lafões -- Centro de Saúde de São Pedro do Sul será o Serviço de Urgência Básica a ter constrangimentos a 28 e 30 de novembro, com os doentes a terem de ser atendidos em Coimbra.

+++ Região de Lisboa e Vale do Tejo +++

Na Região de Lisboa e Vale do Tejo, com 17 pontos no Serviço de Urgência do SNS, haverá dificuldades de resposta no Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (ortopedia, dia 26), com os doentes a irem para o Centro Hospitalar Lisboa Central, e também no Hospital de Loures (ginecologia, pediatria e cirurgia geral, nalguns dias da semana.

A Unidade Hospitalar de Caldas da Rainha -- Serviço de Urgência Médico-Cirúrgico terá dificuldades de resposta em ginecologia, pediatria e cirurgia geral, nalguns dias, com os doentes a terem de ser vistos em Coimbra, no Lisboa Central e em Torres Vedras, consoante a especialidade.

Já em Torres Vedras as dificuldades de resposta acontecem no período noturno da pediatria e nos dias 01 e 02 de dezembro na ortopedia. Os doentes passam para as Caldas da Rainha e para o Centro Hospitalar Lisboa Central.

Em Peniche haverá dificuldades no serviço de urgência básica na noite de dia 26 e em todo o dia 27, com os doentes a seguirem para as Caldas da Rainha.

Já a Unidade Hospitalar de Abrantes vai ter dificuldade de resposta na pediatria no dia 02 (doentes vão para Santarém ou Lisboa Central).

Santarém terá constrangimentos em ginecologia (noite de 27), e na Via Verde AVC (26 e 02 de dezembro) e os doentes irão ser vistos no Lisboa Central e em Cascais.

No Amadora/Sintra as dificuldades serão nas especialidades de ginecologia/obstetricia e pediatria, nalguns dias, e no Garcia de Orta (Almada) em ginecologia, pediatria, cirurgia geral, ortopedia e Via Verde AVC, nalguns dias da semana, com os doentes a serem vistos em Setúbal e no Lisboa Central.

Na Unidade Hospitalar do Barreiro as dificuldades vão ocorrer nas especialidades de ginecologia e pediatria durante quase toda a semana (exceção a 26), com os doentes a terem de ser vistos no Garcia de Orta e no Lisboa Central.

No Montijo serão a ginecologia e a pediatria a terem algumas dificuldades, assim como no Centro Hospitalar de Setúbal.

No Norte Alentejano (Portalegre) haverá dificuldade de resposta na cirurgia geral.

+++ Região do Alentejo +++

Em Évora, há condicionamentos em pediatria (período noturno de 29) e cirurgia geral (toda a semana no período noturno e a 26 todo o dia) e na medicina interna (noites) com os utentes a seguirem para Lisboa Central e Norte.

Na Unidade Hospitalar do Baixo Alentejo -- Serviço de Urgência Médico-Cirúrgica será a Via Verde AVC a ter dificuldades no período diurno do dia 02 de dezembro. Os doentes terão de ser vistos no Garcia de Orta.

No Centro de Saúde de Estremoz o serviço de urgência básica vai estar condicionado no dia 01 de dezembro e os doentes serão vistos em Évora.

+++ Algarve +++

No Algarve, com seis pontos de urgência, haverá dificuldades em dois, nalguns dias: Faro (pediatria e cirurgia geral) e Portimão (pediatria, a 26 e 30)