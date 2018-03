Limpeza florestal está difícil em Arganil

Foto: José Manuel Ribeiro - Reuters

Depois dessa data são as autarquias que se substituem aos proprietários que não tenham feito a limpeza e obrigadas a garantir todos os trabalhos de gestão de combustível até ao dia 31 de maio.



Sem o incêndio de outubro o município teria de garantir a limpeza de quatro mil hectares o que nas contas do município seria impensável porque não há recursos humanos nem financeiros.



O presidente da autarquia, Luís Paulo Costa, admite que face ao incêndio apenas será necessário garantir a limpeza de 800 hectares o que levanta mesmo assim muitas dificuldades.



O autarca considera a lei em muitos aspetos desequilibrada e lembra que a lei obriga a uma limpeza nas estradas a 10 metros para cada lado na horizontal o que a ser cumprido traria diversos problemas no concelho.



Em zonas de montanha as árvores são essenciais para a fixação dos solos e funcionam como uma espécie de “rails” de proteção naturais, além de ter impacto negativo no turismo.