Lince ibérico. População cresce 20% num ano

Foto: Nuno Veiga - Lusa

Há agora 2401 linces ibéricos em Portugal e Espanha, um aumento de 19% num ano. É uma "boa notícia para a preservação da espécie", diz Francisco Petrucci Fonseca, o representante da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa no Grupo de Trabalho do Lince Ibérico.