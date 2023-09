Há alunos que têm de levar mantas para as aulas no inverno e ventoinhas no verão há janelas partidas e infiltrações em várias salas.



É uma das 450 escolas que aguardam financiamento para obras de reabilitação mais de uma centena são consideradas urgentes.



Já há um plano que prevê o investimento de mais dois mil milhões de euros. Mas deve demorar uma década a ser concluído.