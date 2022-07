"Linguagem inapropriada". Colégio de S. Tomás explica suspensão de padre

O Colégio de S. Tomás garante que o capelão da escola apenas trocou mensagens com linguagem inapropriada. Em declarações exclusivas à RTP a diretora do colégio católico diz que alertou o cardeal patriarca e não as autoridades judiciais. Ontem foi anunciada a suspensão do padre.