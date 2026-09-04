Linha 112. Pessoas surdas sem acesso a serviços de emergência há quase cinco anos

São preocupações levantadas pelo partido numa pergunta endereçada ao ministro da Administração Interna e depois de esta semana oter revelado que há quase cinco anos que as pessoas surdas não têm acesso direto ao número de emergência.A aplicação que permitia pedir ajuda por videochamada deixou de funcionar em dezembro de 2021.Ouvida pela rádio pública, a deputada bloquista Andreia Galvão pressiona o executivo a arranjar uma solução para uma situação de emergência.O Bloco quer saber se o Governo assume esta questão como um problema que precisa de uma solução. Sem fechar a porta a avançar com outras diligências no Parlamento... Andreia Galvão diz que vai esperar primeiro pelos esclarecimentos do ministério da Administração Interna.A aplicação que permitia pedir ajuda por videochamada deixou de funcionar em dezembro de 2021.Desde então não existe uma solução que permita pedir socorro de forma autónoma em língua gestual portuguesa.