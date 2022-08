Linha Azul do Metro de Lisboa fechada até segunda-feira

Durante aquele período, a circulação será efetuada entre as estações Reboleira e Laranjeiras e entre Marquês de Pombal e Santa Apolónia.As estações Jardim Zoológico, Praça de Espanha, São Sebastião e Parque estarão assim encerradas, mantendo-se, contudo, a estação de São Sebastião da linha Vermelha em funcionamento.Até à reposição da normal circulação no troço da linha Azul, é recomendada a utilização, como alternativa, das carreiras da Carris 746 (Marquês de Pombal - Estrada da Damaia) e 726 (Sapadores – Pontinha).A circulação será retomada na totalidade da linha às 6h30 de terça-feira.A linha Azul do Metropolitano de Lisboa tem uma extensão total de 13,7 quilómetros e estabelece ligação entre as estações da Reboleira (Amadora) e Santa Apolónia (Lisboa).