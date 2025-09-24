Linha da Beira Alta reabre na íntegra no domingo

A circulação ferroviária na sua totalidade está suspensa desde abril de 2022, tendo sido reabertos, entretanto, os troços Mangualde-Celorico da Beira, Celorico da Beira-Guarda e Guarda-Vilar Formoso.

A renovação integral da Linha da Beira Alta (193 quilómetros) é considerada uma das obras fundamentais do Corredor Internacional Norte e destina-se a permitir uma ligação ferroviária para passageiros e mercadorias mais segura e rápida entre o Centro e o Norte do país e a fronteira com Espanha.

O investimento previsto para a modernização desta ligação ferroviária era da ordem dos 600 milhões de euros.

A linha encerrou a 19 de abril de 2022 por um período anunciado de nove meses e deveria reabrir em janeiro de 2023. A Infraestruturas de Portugal veio depois a anunciar como data provável novembro de 2023, prazo que foi novamente alterado, passando a ser junho de 2024, que também não se concretizou.

Em dezembro desse ano, Miguel Pinto Luz garantiu, na Guarda, que a abertura integral da Linha da Beira Alta iria acontecer no primeiro trimestre de 2025, o que não se verificou.

"A Infraestruturas de Portugal e a CP - Comboios de Portugal informam que, a partir do dia 28 de setembro (domingo), será retomado o serviço de transporte ferroviário de passageiros no troço entre as estações da Pampilhosa e de Mangualde, na Linha da Beira Alta", adiantou hoje a empresa numa nota enviada à agência Lusa.

Com a reabertura deste percurso, é assegurada a reposição integral da circulação de comboios em toda a extensão da renovada Linha da Beira Alta, entre Pampilhosa e Vilar Formoso, na fronteira com Espanha.

No domingo, vai também entrar em funcionamento a Concordância da Mealhada, uma nova ligação com cerca de 3,2 quilómetros entre a Linha do Norte e a Linha da Beira Alta.

"Esta infraestrutura permite uma ligação ferroviária direta entre o norte e o interior do país, com vantagens operacionais para o transporte de passageiros, beneficiando diretamente as populações destas regiões, e de mercadorias, nomeadamente na ligação aos portos de Aveiro e Leixões, e às redes ferroviárias de Espanha e da Europa", realçou a empresa.

A empreitada de requalificação e eletrificação da Linha da Beira Alta incluiu melhorias do traçado, com a construção de diversas variantes, que permitem o aumento de velocidade de circulação dos comboios.

Foram também suprimidas todas as passagens de nível com a construção de alternativas de atravessamento desniveladas.

Nas estações, foram criadas zonas de resguardo, que asseguram o cruzamento de comboios de 750 metros, o que vai permitir o aumento do número de comboios e uma maior fluidez de circulação.

A Linha da Beira Alta foi ainda dotada de modernos sistemas de sinalização eletrónica e telecomunicações ferroviárias, que garantem a melhoria dos níveis da segurança.

"O país dispõe agora de uma infraestrutura de transporte de passageiros e mercadorias mais moderna, segura, eficiente e ambientalmente sustentável", concluiu a IP.

Para o ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, "este era um dia muito esperado pelos portugueses".

"A aposta deste Governo é clara: investir na ferrovia é investir no futuro de Portugal. Pela sua natureza estruturante do território, pela importância para o crescimento económico, para a coesão territorial e social, e pelo papel decisivo na descarbonização da mobilidade -- o investimento ferroviário não pode parar", sublinhou o governante em comunicado enviado à agência Lusa.

Miguel Pinto Luz referiu ainda que, com a reabertura integral da Linha da Beira Alta, "devolve-se assim um eixo estruturante na ligação entre o interior do território nacional, os principais centros urbanos e a rede ferroviária internacional, com ligação à fronteira com Espanha".