País
Linha da Frente. Entre dois mundos
Há 50 anos Portugal estava a braços com o maior afluxo de população da sua história. Em poucos meses, desembarcaram no país mais de 500 mil pessoas. Ficaram conhecidos como "retornados", 95% vindos de Angola e Moçambique.
O 25 de Abril de 1974 terminou com a guerra colonial e mudou o rumo às relações com os países africanos. A descolonização num tempo vivido a quente, em plena revolução e início da democracia, deixou marcas até hoje.
A chegada dos retornados fez a população portuguesa aumentar mais de 5%, um crescimento impressionante. Tiveram que adaptar-se viver entre dois continentes, duas culturas, dois modos de vida. Cerca de 30% eram crianças e jovens.
O Linha da Frente foi procurar quem teve que começar de novo num território, Portugal, que não conhecia.
"Entre dois mundos" é uma reportagem de Ana Luísa Rodrigues, com imagem de Fábio Siquenique, Jaime Guilherme, Rodrigo Lobo, edição de Vanessa Brízido e grafismo de Doina Rotaru.