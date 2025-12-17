Linha da Frente. Entre dois mundos

Os milhares de caixotes de madeira empilhados nos cais ou a ponte aérea ficaram na memória coletiva. Desenhava-se o último capítulo de uma história com 500 anos.



O 25 de Abril de 1974 terminou com a guerra colonial e mudou o rumo às relações com os países africanos. A descolonização num tempo vivido a quente, em plena revolução e início da democracia, deixou marcas até hoje.



A chegada dos retornados fez a população portuguesa aumentar mais de 5%, um crescimento impressionante. Tiveram que adaptar-se viver entre dois continentes, duas culturas, dois modos de vida. Cerca de 30% eram crianças e jovens.



O Linha da Frente foi procurar quem teve que começar de novo num território, Portugal, que não conhecia.



"Entre dois mundos" é uma reportagem de Ana Luísa Rodrigues, com imagem de Fábio Siquenique, Jaime Guilherme, Rodrigo Lobo, edição de Vanessa Brízido e grafismo de Doina Rotaru.