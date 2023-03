"Linha da Frente" esta noite na RTP. 1.º Direito, o drama da habitação em Portugal

A especulação imobiliária bateu recordes, as rendas subiram a preços nunca antes vistos e mesmo com o travão aos despejos imposto pela pandemia, houve famílias que ficaram sem casa.

Só nos últimos 4 anos deram entrada no Balcão de arrendamento mais de 9000 requerimentos de despejo.





As autarquias não conseguem dar resposta a tantos pedidos de ajuda. As filas de espera para habitação social ultrapassam vários milhares. A solução para muitos passou por alugar quartos ou até mesmo camas. Tudo para garantir um teto, num mercado ilegal.

O programa "Mais Habitação" do governo comprometeu-se a resolver muitos destes problemas, mas nem as associações do setor, nem muitos dos autarcas o aceitam."1º Direito", uma grande reportagem para ver esta quinta-feira, depois do Telejornal, às 21 horas.