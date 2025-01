Foto: Pedro A. Pina - RTP

A reportagem do programa da RTP Linha da Frente esteve no Cais do Sodré e no Bairro Alto e testemunhou a insegurança e a falta de policiamento.



Lisboa infernal é uma investigação da jornalista Sandra Vindeirinho, com imagem de Tiago M.P. Costa e edição de Carlos Felgueiras e Sousa, que pode ser vista esta quinta-feira à noite, após o Telejornal.