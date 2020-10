Linha da Frente. Isolamento da Ilha do Corvo tem sido o escudo de 450 pessoas que vivem no meio do mar

A ilha do Corvo é o único território do país onde a pandemia ainda não chegou. Uma equipa da RTP, do programa Linha da Frente, esteve na ilha mais pequena do arquipélago dos Açores e constatou que o isolamento tem ajudado a manter a covid-19 longe da comunidade de 450 pessoas.