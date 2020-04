Linha de aconselhamento psicológico do SNS-24 já chegou a receber 700 chamadas por dia

O limite da linha é de 700 chamadas mas só no dia 15 de abril, depois de duas semanas a funcionar, será feita uma avaliação para definir se há ou não necessidade de alargar o atendimento e se o desenho corresponde àquilo que a população precisa ou se precisa de ajustes.







O contacto para o aconselhamento psicológico é feito através da linha do SNS24, o 808242424, através da escolha da opção 4.







Para já, segundo o bastonário da Ordem dos Psicólogos ainda não é possível ter um padrão dos problemas que levam as pessoas a recorrerem a esta linha mas, segundo Francisco Miranda Rodrigues, já surgiram situações limite em que foi necessária a intervenção do INEM. Nestes casos a regra que se aplica é a habitual “não desligar a chamada” até que o INEM tome o controlo da situação, através dos seus protocolos habituais.







A linha tem por objetivo ajudar a população em geral a gerir as emoções, o stress, a ansiedade, a angústia e o medo decorrentes da situação de pandemia, promover a resiliência psicológica e reforçar o sentimento de segurança da população, o que em determinados casos pressupõe mesmo o encaminhamento para entidades de apoio emergente.





Os profissionais que estão do outro lado da linha são psicólogos especialistas em psicologia clínica e saúde com formação de intervenção de crise. Estão a ser pagos pelo Ministério da Saúde e trabalham em casa com o seu próprio equipamento, telefone e computador.







Todas as pessoas que recorram à linha de aconselhamento psicológico mais tarde voltam a receber uma chamada do serviço para saber como está a sua situação. Ao telefonar a identificação é feita através do número de utente do SNS.





Para já as chamadas não são gravadas mas segundo Francisco Miranda Rodrigues até ao final da semana, o sistema de gravação “vai estar a funcionar”. No entanto, garante que mesmo que a gravação não seja autorizada pelo utente, ninguém “vai ficar sem apoio”. A gravação, refere, é uma salvaguarda para o utente e para o psicólogo em matéria de “controlo da intervenção”.





A conceção da linha em matéria de atendimento foi feita pela Ordem dos Psicólogos em duas semanas. Dois grupos de peritos distintos definiram, por um lado, o modo de fazer a avaliação psicológica e, por outro lado, os protocolos de intervenção.





A Ordem dos Psicólogos lançou uma “call” interna para os interessados e conseguiu recrutar 800 psicólogos. Destes, o Ministério da Saúde selecionou 200 que inicialmente foram integrados no serviço informativo da Covid-19. Com a criação da linha de aconselhamento psicológico, 63 passaram para este novo serviço e os restantes continuaram no serviço informativo.





Para segurança e acompanhamento destes psicólogos, a Ordem criou uma supervisão clínica que permite aos profissionais poderem ter o acompanhamento e aconselhamento de outros colegas perante situações de maior dificuldade.





Apesar de valorizar a iniciativa, Francisco Miranda Rodrigues reitera que este serviço não substitui as necessidades que já existiam e que se vão acentuar de cuidados psicológicos à população.





O bastonário da Ordem dos Psicólogos lembra ainda que neste momento há apenas 250 psicólogos nos centros de saúde de todo o país, um número que já era manifestamente insuficiente para a generalidade da população e que agora será ainda mais reduzido, face ao previsível aumento das necessidades das pessoas, uma vez que ao impacto do isolamento social vai juntar-se o impacto das consequências económicas da pandemia.





Para além da linha do SNS24 a Ordem dos Psicólogos tem estado a dar apoio a outras linhas que foram criadas, nomeadamente a nível municipal e a fazer formação de psicólogos para robustecer o atendimento à distância. Foi ainda criado um fórum onde todos os psicólogos podem com o apoio de outros psicólogos partilhar vivências, práticas e dificuldades.