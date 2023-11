A Agência Portuguesa do Ambiente prevê para esta primeira quinzena do mês a decisão sobre o troço entre Soure e Aveiro/Oiã da nova linha ferroviária de Alta Velocidade.

A consulta pública terminou com perto de mil participações, num processo marcado por críticas e preocupação.



A Infraestruturas de Portugal garante que procura minimizar o impacto do projeto no território.