Linha de Saúde 24 regularizada com "máxima brevidade"

Lisboa, 12 mar 2020 (Lusa) -- Os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) anunciaram hoje que a Linha de Saúde 24 está a ser alvo de "intervenções técnicas" com o objetivo de regularizar o serviço com "a máxima brevidade".