Linha de Saúde Açores atendeu quase 10 mil chamadas em 20 dias

Em comunicado, o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores especifica que a LSA atendeu, desde o dia 01 e até quinta-feira, 9.800 chamadas, "um número que ultrapassa já, por exemplo, o total de chamadas atendidas durante todo o mês de dezembro do ano passado, que registou 7.426".

De acordo com a Proteção Civil, "este aumento da capacidade de resposta deve-se às alterações efetuadas recentemente pelo Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros, em conjunto com a Direção Regional da Saúde", tendo em mente "agilizar e tratar de forma mais célere as situações dos utentes que contactam a LSA por autoteste positivo à covid-19", explicam.

Desde a última semana, foi ainda "possível aumentar o atendimento da LSA recorrendo ao reforço, em média, de cerca de 60% de enfermeiros por turno".

"Estão ainda a ser revistos outros procedimentos internos, com o intuito de melhorar a resposta do serviço", acrescenta.

Também "com o objetivo de aumentar a eficiência do atendimento das chamadas, foi modificada e melhorada a gravação automática apresentada aos utentes quando estes ligam para a LSA".

O máximo de chamadas atendidas num só dia, desde o início deste mês, foi de 783.

A previsão é que se atinja, até ao final de janeiro, "o maior número do total de chamadas atendidas pela LSA desde o início da pandemia".

A Proteção Civil lembra que a LSA é um serviço de apoio a questões de saúde, acessível 24 horas por dia, sete dias por semana, através do número 808 24 60 24, devendo ser usada "apenas em caso de necessidade".

"Para o esclarecimento de dúvidas genéricas ou informações sobre a covid-19, pode ser consultado o portal www.covid.azores.gov.pt. Em caso de questões não médicas, deve ser contactada a linha 800 500 501", sublinha.

Os Açores registaram hoje um novo máximo diário de casos de covid-19, com 1.123 infeções diagnosticadas nas últimas 24 horas, 5.624 casos ativos e 44 doentes internados, mais seis do que na quinta-feira, informou a Autoridade de Saúde.