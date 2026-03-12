Linha do Oeste com serviços alternativos entre Meleças e Caldas da Rainha a partir de 16 de março

A CP - Comboios de Portugal publicou esta quinta-feira os horários e as paragens a efetuar no trajeto da Linha do Oeste. Enquanto funcionarem os serviços alternativos, os autocarros contratados vão percorrer quase todos os locais da linha entre Mira Sintra - Meleças e Caldas da Rainha, deixando de fora os apeadeiros da Feliteira, Paúl, São Mamede e Dagorda-Peniche.



