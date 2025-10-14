Linha do Oeste cortada devido a abalroamento de veículo ligeiro

A mesma fonte adiantou que o veículo ligeiro de passageiros foi abalroado por um comboio às 09:39.

O acidente provocou um ferido considerado grave que, de acordo com a mesma fonte, está a ser assistido no local para ser estabilizado pela tripulação da Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Torres Vedras.

No local, às 10:11, estavam 15 operacionais e sete veículos, de acordo com a página da Autoridade Nacional da Proteção Civil.