Linha do Oeste prova que Santa Apolónia não é apenas uma estação em Lisboa

Bar tem clientes locais mas também passageiros (antes da suspensão dos comboios)



Vários horários antigos decoram o bar



Edifício da estação da Guia



Ramos amontoados junto à linha entre as estações de Monte Redondo e Guia



Foram três semanas e meia sem ser possível ter o bar aberto por causa do quadro elétrico. Seguiram-se dias de limpeza, para expulsar a humidade e o bolor que surgiram. A tempestade abriu uma parte do telhado e a água invadiu o edifício.Os eletrodomésticos são uma fatia relevante dos prejuízos, mas as contas ainda não estão fechadas porque a eletricidade não está reposta no primeiro andar., que é de madeira, conta Diana Dias, a gerente do bar.O castanho é de facto a cor dominante neste bar, entre mesas e paredes de madeira. O castanho mais escuro, nas paredes, suporta vários horários dos comboios nas linhas portuguesas. Mas não vale a pena seguir as horas, ou então o passageiro cairá no engano: no caso da Linha do Oeste o horário é de 1983.De copo na mão, um cliente comenta que esta linha já devia estar fechada por causa do estado obsoleto - esta zona ainda não está eletrificada e as automotoras ao serviço são a diesel. Outro cliente é mais otimista, diz que temos de defender este comboio “histórico”. E recorda que era possível ir até Santa Apolónia, em Lisboa (com um transbordo nas Caldas da Rainha).“Mesmo estando dez [minutos] ou meia hora à espera do comboio, acabam sempre por entrar e beber um café”, exemplifica Diana.Das Caldas da Rainha para a Figueira da Foz foram muitas as árvores caídas na via. A IP - Infraestruturas de Portugal já começou a fazer limpezas eJá entre Meleças e Caldas da Rainha há mais de dez locais identificados como instáveis, por causa de deslizamentos de taludes e instabilidade na plataforma da via.