Linha do Oeste reabre entre Caldas da Rainha e Louriçal na segunda-feira

(em atualização)





Num comunicado esta sexta-feira, a IP afirma que vão continuar a decorrer trabalhos de estabilização de taludes, mas que não impede a retoma dos comboios na Linha do Oeste.





"As intervenções realizadas incidiram na recuperação da plataforma de via, que ficou danificada, bem como na reposição das condições de funcionamento de passagens de nível afetadas pela interrupção do fornecimento de energia elétrica", explica.





Repostas as condições de funcionamento das passagens, "ficam asseguradas as condições de segurança, sendo essencial o cumprimento da sinalização e das regras de atravessamento, por forma a evitar acidentes", aponta a IP.





Conforme a Antena 1 noticiou na quinta-feira, já estavam reunidas as condições de segurança para este troço mais a norte da linha que atravessa Lisboa, Leiria e Coimbra.





No entanto, os deslizamentos de taludes e a instabilidade na plataforma da via identificadas em cerca de 20 locais impedem a retoma dos comboios entre Mira Sintra - Meleças e Caldas da Rainha. Neste percurso, a CP - Comboios de Portugal já anunciou que vai colocar autocarros de substituição também a partir de segunda-feira, dia 16 de março.





De fora do trajetos dos autocarros dos serviços alternativos de fora estão paragens nos apeadeiros da Feliteira, Paúl, São Mamede e Dagorda-Peniche.







